Если Трампа не выберут, Израиля больше не будет

Бывший президент Дональд Трамп обратился к еврейским республиканцам, заявив, что если вице-президент Камала Харрис выиграет президентские выборы этой осенью, то «Израиля не будет».

Выступая перед Республиканской еврейской коалицией, Трамп призвал избирателей поддержать его на выборах, предупредив, что победа демократов может иметь катастрофические последствия для Израиля.

«Если они победят, Израиля не будет. Просто помните это», - сказал Трамп. «Вы можете забыть об Израиле, именно это и произойдет. Поэтому 5 ноября они должны выйти и проголосовать за Трампа. Если они этого не сделают, я думаю, что ситуация будет очень плохой», - добавил он.