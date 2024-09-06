«Шахед» залетел в Беларусь. Минск поднял авиацию

6 сентября поздно вечером российский дрон-камикадзе типа «Шахед» залетел на территорию Гомельской области в Беларуси из Черниговской области. Об этом сообщают украинские СМИ.

Около полуночи с аэродрома Барановичи взлетел истребитель ВВС РБ и взял курс на юг страны.

Залетевший в Беларусь «Шахед» движется по границе курсом на Киевское водохранилище.