USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Иран поставил баллистические ракеты в Москву… И призвал не поставлять оружие России

01:50 345

Иран не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и в Украине, и призывает все страны следовать этому примеру. Об этом говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.

"Позиция Ирана касательно конфликта на Украине остается неизменной. Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, это приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу все дальше от переговоров о прекращении огня, - указало иранское диппредставительство. - Таким образом, Иран не только воздерживается от участия в таких действиях, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия вовлеченным в конфликт сторонам".

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, в которой выступила с утверждением, что Иран поставил России баллистические ракеты малой дальности.

Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
6 сентября 2024, 18:03 6699
Запад готов предоставить Еревану «любое оружие»
Запад готов предоставить Еревану «любое оружие» актуальный комментарий
6 сентября 2024, 21:37 5526
Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе
Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе обновлено, фото
6 сентября 2024, 23:00 3043
Франция и Великобритания дали добро на удары по России
Франция и Великобритания дали добро на удары по России
6 сентября 2024, 22:56 2545
Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»
Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»
6 сентября 2024, 22:26 1813
Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
6 сентября 2024, 22:22 2033
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом очевидное - невероятное
6 сентября 2024, 20:00 4650
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
6 сентября 2024, 16:00 8872
Пашинян по-прежнему отвергает предложение России
Пашинян по-прежнему отвергает предложение России
6 сентября 2024, 21:00 2669
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами сенсационные факты
6 сентября 2024, 17:33 7197
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
6 сентября 2024, 15:23 8813

ЭТО ВАЖНО

Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
Таинственно погибли свидетели по делу экс-заместителя Шойгу
6 сентября 2024, 18:03 6699
Запад готов предоставить Еревану «любое оружие»
Запад готов предоставить Еревану «любое оружие» актуальный комментарий
6 сентября 2024, 21:37 5526
Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе
Экс-кандидат в депутаты Вафа Наги на свободе обновлено, фото
6 сентября 2024, 23:00 3043
Франция и Великобритания дали добро на удары по России
Франция и Великобритания дали добро на удары по России
6 сентября 2024, 22:56 2545
Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»
Эрдоган: «Социальные сети развращают молодежь!»
6 сентября 2024, 22:26 1813
Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
Зеленский: Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
6 сентября 2024, 22:22 2033
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом очевидное - невероятное
6 сентября 2024, 20:00 4650
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
Алиев: «Азербайджан никогда не присоединится к санкциям против России»
6 сентября 2024, 16:00 8872
Пашинян по-прежнему отвергает предложение России
Пашинян по-прежнему отвергает предложение России
6 сентября 2024, 21:00 2669
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами
Американцы слили переписку по WhatsАpp агента ФСБ с его кураторами-генералами сенсационные факты
6 сентября 2024, 17:33 7197
В Иране всё кипит против России
В Иране всё кипит против России наш обзор
6 сентября 2024, 15:23 8813
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться