Аргентина обратилась в Международный суд: «Выдать ордер на арест Мадуро и членов правительства!»

Буэнос-Айрес обратился к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Аргентины.

"На фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля и совершения новых деяний, которые можно рассматривать как преступления против человечности, Аргентина настоятельно призывает прокурора Международного уголовного суда обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро", - говорится в сообщении.

Также Аргентина призвала арестовать других руководителей правительства Венесуэлы.