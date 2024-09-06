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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

США угрожают России и Ирану последствиями

02:02 229

В администрации президента США Джо Байден заявили, что возможная передача Ираном баллистических ракет России будет означать "драматическую эскалацию" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, передает на Reuters.

Американский чиновник отметил, что Штаты предупреждали об углублении оборонного партнерства между РФ и Ираном с начала полномасштабного вторжения в Украину, и "обеспокоены этими сообщениями".

В этот раз США не бросаются словами на ветер

Такое заявление представитель Белого дома сделал на фоне публикации западных СМИ о якобы передаче Тегераном для Москвы баллистических ракет.

"Любая передача иранскими баллистическими ракетами России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул Саветт.

Другой американский чиновник сказал информагентству Reuters, что Вашингтон внимательно следит за потенциальными ирано-российскими перемещениями ракет.

Отмечается, что такие потенциальные шаги появились после того, как Штаты и партнеры, в том числе в Европе, предупредили, что соответствующие действия Ирана могут иметь последствия.

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