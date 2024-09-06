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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Члена избирательной комиссии в России арестовали за украинскую песню

02:07 186

В Москве возбуждено уголовное дело против члена избирательной комиссии и доцента МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко по статье о разжигании ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева. Сейчас Нестеренко находится в изоляторе временного содержания.

Александр Нестеренко

Поводом для дела стали пять украинских песен, опубликованных на странице доцента во «ВКонтакте», среди которых композиция группы «Воплі Відоплясова» «Ми ростем» и музыкальные произведения других коллективов.

Следственный комитет считает, что в песнях есть «признаки призывов к насилию против русских».

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