Члена избирательной комиссии в России арестовали за украинскую песню
В Москве возбуждено уголовное дело против члена избирательной комиссии и доцента МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко по статье о разжигании ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).
Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева. Сейчас Нестеренко находится в изоляторе временного содержания.
Поводом для дела стали пять украинских песен, опубликованных на странице доцента во «ВКонтакте», среди которых композиция группы «Воплі Відоплясова» «Ми ростем» и музыкальные произведения других коллективов.
Следственный комитет считает, что в песнях есть «признаки призывов к насилию против русских».