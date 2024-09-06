Члена избирательной комиссии в России арестовали за украинскую песню

В Москве возбуждено уголовное дело против члена избирательной комиссии и доцента МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко по статье о разжигании ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева. Сейчас Нестеренко находится в изоляторе временного содержания.