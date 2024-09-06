Вашингтон обеспокоен: российские военные корабли подошли к подводной инфраструктуре США

США зафиксировали возросшую военную активность РФ вокруг ключевых подводных кабелей. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, США «регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи критической морской инфраструктуры».

«Любая деятельность, которая наносит ущерб инфраструктуре морского дна, включая подводные кабели, особенно в периоды повышенной напряженности, чревата недопониманием, которое может привести к непреднамеренной эскалации. США были бы особенно обеспокоены повреждением критически важной подводной инфраструктуры нашей страны или наших союзников», – сказал собеседник CNN.