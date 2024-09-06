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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Вашингтон обеспокоен: российские военные корабли подошли к подводной инфраструктуре США

02:33 710

США зафиксировали возросшую военную активность РФ вокруг ключевых подводных кабелей. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, США «регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи критической морской инфраструктуры».

«Любая деятельность, которая наносит ущерб инфраструктуре морского дна, включая подводные кабели, особенно в периоды повышенной напряженности, чревата недопониманием, которое может привести к непреднамеренной эскалации. США были бы особенно обеспокоены повреждением критически важной подводной инфраструктуры нашей страны или наших союзников», – сказал собеседник CNN.

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