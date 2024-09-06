Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..."

Лондонская газета The Guardian вышла со статьей о напряженности между Ираном и Россией, возникшей из-за «Зангезурского коридора». Издание напоминает, что ситуация на треке Москва-Тегеран резко обострилась после серии заявлений российских чиновников, обвинявших Армении в нежелании выполнять договоренности, достигнутые в трехстороннем соглашении от 10 ноября 2020 года. Как уже сообщалось, несмотря на углубившееся в последние годы российско-иранское стратегическое сотрудничество, официальный Тегеран предельно жестко отреагировал на заявления российских партнеров.

«Если недавно избранный президент Ирана готов в рамках усилий по восстановлению баланса во внешней политике занять в отношении России более жесткую позицию, то напряженность, возникшая между Тегераном и Москвой, будет иметь куда более широкие геополитические последствия, - пишет The Guardian. - Россия и Иран должны подписать новое соглашение о стратегическом сотрудничестве, однако его содержание все еще открыто для обсуждения. А внутри иранского правительства заметна напряженность по поводу дипломатической цены углубления военного союза Ирана с Россией, которая уже использовала в войне с Украиной беспилотники иранского производства». Британское издание отмечает, что иранские чиновники направляют в Москву одно за другим жесткие послания, среди которых отмечает заявление бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Мохсена Резаи, занимающего в настоящее время пост секретаря Совета целесообразности, который регулирует отношения между КСИР и парламентом. Комментируя заявления главы МИР РФ Сергея Лаврова о том, что Армения саботирует трехстороннее соглашение по Зангезурскому коридору, иранский чиновник заявил: