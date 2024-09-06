Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..."
Лондонская газета The Guardian вышла со статьей о напряженности между Ираном и Россией, возникшей из-за «Зангезурского коридора».
Издание напоминает, что ситуация на треке Москва-Тегеран резко обострилась после серии заявлений российских чиновников, обвинявших Армении в нежелании выполнять договоренности, достигнутые в трехстороннем соглашении от 10 ноября 2020 года.
Как уже сообщалось, несмотря на углубившееся в последние годы российско-иранское стратегическое сотрудничество, официальный Тегеран предельно жестко отреагировал на заявления российских партнеров.
«Если недавно избранный президент Ирана готов в рамках усилий по восстановлению баланса во внешней политике занять в отношении России более жесткую позицию, то напряженность, возникшая между Тегераном и Москвой, будет иметь куда более широкие геополитические последствия, - пишет The Guardian. - Россия и Иран должны подписать новое соглашение о стратегическом сотрудничестве, однако его содержание все еще открыто для обсуждения. А внутри иранского правительства заметна напряженность по поводу дипломатической цены углубления военного союза Ирана с Россией, которая уже использовала в войне с Украиной беспилотники иранского производства».
Британское издание отмечает, что иранские чиновники направляют в Москву одно за другим жесткие послания, среди которых отмечает заявление бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Мохсена Резаи, занимающего в настоящее время пост секретаря Совета целесообразности, который регулирует отношения между КСИР и парламентом.
Комментируя заявления главы МИР РФ Сергея Лаврова о том, что Армения саботирует трехстороннее соглашение по Зангезурскому коридору, иранский чиновник заявил:
«Поведение российского государственного деятеля неприемлемо и явно противоречит его заявлению о дружбе с Ираном. Эти двусмысленности должны быть разрешены».
В свою очередь, депутат Меджлиса Ахмад Надери, представляющий в парламенте лагерь радикальных консерваторов, обвинил правительство ИРИ в слишком мягком отношении к России.
«Отсутствие адекватного ответа русским на предыдущие действия, направленные против национальных интересов Ирана, сделало их вдвойне высокомерными, - подчеркнул Надери. - Им следует дать понять, что стратегическое сотрудничество не означает отказа Ирана от своих национальных интересов».
The Guardian пишет, что в последние несколько дней в Тегеране идут серьезные дебаты о целесообразности продолжения тесных контактов с Россий. Напомнив недавнее заявление главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи о том, что угрозы территориальной целостности соседей Ирана являются для Исламской республики «красной линией», британская газета отмечает, что призыв к сбалансированной политике в отношении Запада и Востока был важной частью успешной предвыборной кампании Масуда Пезешкиана, и теперь выясняется, что, похоже, слова нынешнего президента ИРИ с делом не расходятся.
В статье также говорится, что для улучшения отношений с Западом Ирану, прежде всего, необходимо прекратить военную поддержку России, которая воюет с Украиной.
В связи с чем The Guardian пишет, что Европейский Союз уже направил новому правительству в Тегеране четкие послания по этому вопросу.