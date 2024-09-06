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Атака на российские регионы: взрывы, пожары, жителей эвакуируют...

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08:52 3144

Силы российской ПВО обнаружили и сбили беспилотник в Острогожском районе Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

Губернатор в своем телеграм-канале написал, что в результате падения дрона возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», затем началась детонация. При этом Гусев не уточнил характера «взрывоопасных предметов».

«…Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт», — написал Гусев, не уточнив, о каком селе идет речь.

Позже он сообщил, что «эвакуация будет проводиться в нескольких населенных пунктах. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб». Глава региона вновь не уточнил, какие населенные пункты будут эвакуированы.

Губернатор призвал не приближаться к месту пожара, не подходить к «подозрительным предметам» и не публиковать фотографии и видеозаписи с места происшествия, «особенно с привязкой к местности».

Острогожский район расположен на западе Воронежской области на границе с Белгородской.

В то же время Министерство обороны РФ утверждает, что средства ПВО в ночь на 7 сентября отражали атаку в Белгородской и Курской областях. В регионах сбито по два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Ведомство не уточняет информацию об отражении атаки в Воронежской области. О последствиях атак в Белгородской и Курской областях неизвестно.

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