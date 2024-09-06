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В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Атака «шахедов» на Киев

09:19 763

В ночь на субботу, 7 сентября, россияне атаковали Киев ударными дронами, по предварительным данным, типа Shahed, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что ночная атака на украинскую столицу «была массированная», ни один из российских дронов не достиг своей цели.

По данным городских властей, все дроны, которые угрожали городу, «были ликвидированы». «На нашу территорию вражеские БПЛА... начали залетать еще до полуночи, с разных направлений. К Киеву вплотную дроны добрались около трех ночи. Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18 минут», - отмечается в сообщении Киевской городской военной администрации.

В результате атаки зафиксировано падения обломков по четырем разным адресам в Печерском районе. Произошел пожар на открытой местности, на площади 50 квадратных метров, который был ликвидирован. По данным городских властей, жертв и пострадавших нет.

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