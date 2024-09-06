Русские приближаются к Покровску

Российским военным удалось продвинуться вперед в Покровском районе Донецкой области Украины. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Согласно их данным, продвижение россиян зафиксировано в городе Украинск Покровского района, который находится примерно в 30 километрах от города Покровск.

Аналитики добавили, что продвижение армии РФ также заметили недалеко от города Красногоровка.