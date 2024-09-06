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В Иране всё кипит против России

Русские приближаются к Покровску

09:32 1340

Российским военным удалось продвинуться вперед в Покровском районе Донецкой области Украины. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Согласно их данным, продвижение россиян зафиксировано в городе Украинск Покровского района, который находится примерно в 30 километрах от города Покровск.

Аналитики добавили, что продвижение армии РФ также заметили недалеко от города Красногоровка.

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