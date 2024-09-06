В Баку отметили юбилей старейшей газеты для учителей

В сообщении Министерства науки и образования говорится, что в мероприятии приняли участие министр Эмин Амруллаев, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, исполнительный директор Агентства развития СМИ Ахмед Исмаилов, заведующий сектором коммуникационной политики Администрации президента Джавид Мусаев, председатель Совета прессы Рашад Маджид, известные деятели культуры, учителя и другие гости.

В Баку состоялось мероприятие по случаю 90-летия газеты «Азербайджанский учитель».

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем главный редактор газеты Сарван Ибрагимов рассказал о 90-летней истории газеты, пути ее развития. После был показан документальный фильм, посвященный 90-летию газеты.

Затем редактор сайта газеты Чингиз Сафарли рассказал о планах развития электронной версии газеты. С презентацией выступила автор нового логотипа газеты Нармин Фарзалиева.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что газета «Азербайджанский учитель» является ценным источником информации как для педагогов, так и сотрудников сферы образования.