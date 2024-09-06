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В Баку отметили юбилей старейшей газеты для учителей

10:07 290

В Баку состоялось мероприятие по случаю 90-летия газеты «Азербайджанский учитель».

В сообщении Министерства науки и образования говорится, что в мероприятии приняли участие министр Эмин Амруллаев, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, исполнительный директор Агентства развития СМИ Ахмед Исмаилов, заведующий сектором коммуникационной политики Администрации президента Джавид Мусаев, председатель Совета прессы Рашад Маджид, известные деятели культуры, учителя и другие гости.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем главный редактор газеты Сарван Ибрагимов рассказал о 90-летней истории газеты, пути ее развития. После был показан документальный фильм, посвященный 90-летию газеты.

Затем редактор сайта газеты Чингиз Сафарли рассказал о планах развития электронной версии газеты. С презентацией выступила автор нового логотипа газеты Нармин Фарзалиева.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что газета «Азербайджанский учитель» является ценным источником информации как для педагогов, так и сотрудников сферы образования.

Эмин Амруллаев подчеркнул, что 90-летие «Азербайджанского учителя» включает в себя также 90-летнее видение образования в Азербайджане. Министр также отметил важность газеты с точки зрения просвещения общества в сфере современного образования, а также обсуждения реформ, проводимых в данной сфере. В завершение своего выступления министр поздравил коллектив газеты и пожелал им успехов.

В свою очередь, исполнительный директор Агентства развития СМИ Ахмед Исмаилов сказал, что газета «Азербайджанский учитель» выделяется среди печатных СМИ Азербайджана не только уникальностью тематической области, но и своим профессионализмом. Исмаилов также рассказал о внимании и заботе, оказываемых прессе на государственном уровне.

Рашад Меджид заявил, что газета на протяжении долгих лет продолжает успешно функционировать как  образец современного СМИ.

Сотрудников газеты наградили благодарственным письмом и почетной грамотой Министерства науки и образования.

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