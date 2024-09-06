Чем Россия рассчитается с Ираном за ракеты

Передача России иранских баллистических ракет является частью стратегического партнерства между Тегераном и Москвой. Ирану нужны от России вливания денег в экономику страны, российские истребители Су-35 и помощь в модернизации кибермощностей и ракетно-космических программ.

В сводке института говорится, что аналитики ISW не раз сообщали о том, как после вторжения РФ в Украину Москва и Тегеран расширили свое экономическое, медийное, военное и политическое сотрудничество. Иран стремится получить экономическую и военную выгоду от своего партнерства с Россией и искал деньги для своей «больной» экономики в обмен на продажу оружия РФ, сообщал ISW в сентябре 2023 года.

Иран также пытался приобрести российские истребители Су-35, иранские официальные лица «надавили» на Россию по поставкам Су-35 во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Тегеране в августе этого года.

Иранские лидеры отдельно обратились к России за поддержкой в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ в рамках расширенного военного сотрудничества.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, в которой утверждалось, что Иран поставил России баллистические ракеты малой дальности. Один из источников заявил, что Тегеран намерен продолжать поставки снарядов Москве.