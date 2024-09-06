Закир Гасанов встретился с военными у границы с Арменией

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев ознакомились с социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу в подразделениях, дислоцированных в направлении условной границы.

Согласно сообщению Минобороны, руководству ведомства доложили, что в целях организации служебной деятельности военнослужащих на высоком уровне создана вся необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение осуществляется в полном объеме в соответствии с нормами.

Встретившись с военнослужащими, министр обороны рассказал о мероприятиях, проводимых в азербайджанской армии благодаря вниманию и заботе президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, которые направлены на дальнейшее улучшение служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

В ходе беседы с военнослужащими генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие рекомендации по повышению их профессионализма, знаний и навыков.