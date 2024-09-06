На дорогах Баку изменят движение транспорта

С 22:00 7 сентября до 03:00 8 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет проведен мониторинг системы интеллектуального управления транспортом, говорится в совместном заявлении Главного управления Государственной дорожной полиции Баку и Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Согласно сообщению, направление движения автомобилей на проспектах Гейдара Алиева (начиная от Международного аэропорта Гейдар Алиев) и Нефтяников, улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалият, Лермонтова, Теймура Эльчина и Мехти Гусейна будет изменено.

Движение транспортных средств будет регулироваться сотрудниками дорожной полиции.