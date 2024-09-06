В Баку взрыв в доме: есть пострадавший

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в частном доме на проспекте 8 Ноября в Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, предположительно взрыв произошел в результате утечки газа в одноэтажном двухкомнатном частном доме общей площадью 50 кв.м. В результате взрыва дому нанесен ущерб, пострадал один человек.

Сотрудниками МЧС приняты необходимые меры безопасности.