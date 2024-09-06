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Медведев-пессимист: «Для всех нас – sanctions forever»

11:44 1940

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал в Telegram-канале на обещание снять с России санкции кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который заявил, что считает рестрикции опасными для самой Америки и доллара.

«Трамп как бизнесмен понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа», - написал он в своем телеграм-канале.

Что касается Камалы Харрис, то, по мнению Медведева, «от нее тем более не стоит ждать никаких сюрпризов». «…Она неопытна и, как утверждают ее недруги, просто глупа», - добавил Медведев.

«Ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы», - уверяет Медведев.

Он отметил, что «санкции против СССР были весь XX век»: «Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас - sanctions forever».

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