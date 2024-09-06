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В Иране всё кипит против России

Новый глава МИД Украины переговорил с Блинкеном и Фиданом

11:57 576

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с молдавским, польским, румынским и турецким коллегами. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Сибиги, во время «прекрасного» телефонного разговора с госсекретарем США было подтверждено стратегическое партнерство между странами: «Мы обсудили пути ускорения военной помощи, продвижения Формулы мира и ужесточения санкций против России».

Также Сибига заявил Блинкену, что «с нетерпением» ожидает тесного сотрудничества «для защиты общих ценностей наших народов».

Во время беседы с турецким коллегой Хаканом Фиданом Сибига обсудил укрепление стратегических связей между Украиной и Турцией, реализацию Формулы мира и безопасность в Черноморском регионе. Министры скоординировали позиции накануне Генассамблеи ООН и «сосредоточились на развитии нашего политического диалога».

5 сентября Верховная Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

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