Новый глава МИД Украины переговорил с Блинкеном и Фиданом

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с молдавским, польским, румынским и турецким коллегами. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Сибиги, во время «прекрасного» телефонного разговора с госсекретарем США было подтверждено стратегическое партнерство между странами: «Мы обсудили пути ускорения военной помощи, продвижения Формулы мира и ужесточения санкций против России».