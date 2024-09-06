Новый глава МИД Украины переговорил с Блинкеном и Фиданом
Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с молдавским, польским, румынским и турецким коллегами. Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Сибиги, во время «прекрасного» телефонного разговора с госсекретарем США было подтверждено стратегическое партнерство между странами: «Мы обсудили пути ускорения военной помощи, продвижения Формулы мира и ужесточения санкций против России».
Также Сибига заявил Блинкену, что «с нетерпением» ожидает тесного сотрудничества «для защиты общих ценностей наших народов».
Во время беседы с турецким коллегой Хаканом Фиданом Сибига обсудил укрепление стратегических связей между Украиной и Турцией, реализацию Формулы мира и безопасность в Черноморском регионе. Министры скоординировали позиции накануне Генассамблеи ООН и «сосредоточились на развитии нашего политического диалога».
5 сентября Верховная Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.