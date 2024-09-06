Маску «интересно» заявление Путина

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия «поддержит» кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.

«Интересно», — написал Маск в соцсети X в ответ на новость о высказывании президента РФ.

5 сентября Путин на полях ВЭФ заявил, что «фаворитом» Кремля на предстоящих выборах в США был Джо Байден. Но он отказался от участия и призвал поддержать Камалу Харрис — и Кремль так и поступит, заверил российский президент. В Белом доме США призвали Путина перестать говорить о выборах в США. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не знает, как реагировать на слова Владимира Путина.