USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Ильхам Алиев поздравляет...

12:22 912

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве по случаю национального праздника - Дня независимости.

В поздравительном письме говорится: «От своего имени и от имени народа Азербайджана рад искренне поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице всему народу Бразилии по случаю 7 Сентября – Дня независимости.

Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества с Бразилией. Нас радует расширение за минувший период азербайджано-бразильских связей как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Верю, что мы будем тесно сотрудничать с Бразилией в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая будет организована в Баку в этом году. Высоко оцениваю совместную деятельность, осуществляемую с Вашей страной и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках механизма «Тройки» с целью удержания глобального потепления на уровне 1,5°C.

Пользуясь случаем, желаю Вашей стране успехов в проведении Саммита G20. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания».

Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ
Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ
13:37 181
Состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию международного журнала «Мой Азербайджан»
Состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию международного журнала «Мой Азербайджан» и о книге о возвращении азербайджанцев в Армению
12:24 1205
Россия сбросила со своей шеи Армению, а теперь и Абхазию
Россия сбросила со своей шеи Армению, а теперь и Абхазию Леонид Радзиховский для haqqin.az о новом развороте Кремля; все еще актуально
6 сентября 2024, 23:59 10236
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады фото; обновлено 11:20
11:20 2884
Запад готов предоставить Еревану «любое оружие»
Запад готов предоставить Еревану «любое оружие» актуальный комментарий
6 сентября 2024, 21:37 9474
Медведев-пессимист: «Для всех нас – sanctions forever»
Медведев-пессимист: «Для всех нас – sanctions forever»
11:44 1946
Атака на российские регионы: взрывы, пожары, жителей эвакуируют...
Атака на российские регионы: взрывы, пожары, жителей эвакуируют... видео
08:52 7247
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом очевидное - невероятное; все еще актуально
6 сентября 2024, 20:00 6831
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..."
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..." о развитии ситуации
02:48 11711
Чем Россия рассчитается с Ираном за ракеты
Чем Россия рассчитается с Ираном за ракеты анализ ISW
10:26 2618
Вашингтон обеспокоен: российские военные корабли подошли к подводной инфраструктуре США
Вашингтон обеспокоен: российские военные корабли подошли к подводной инфраструктуре США
02:33 3953

ЭТО ВАЖНО

Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ
Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ
13:37 181
Состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию международного журнала «Мой Азербайджан»
Состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию международного журнала «Мой Азербайджан» и о книге о возвращении азербайджанцев в Армению
12:24 1205
Россия сбросила со своей шеи Армению, а теперь и Абхазию
Россия сбросила со своей шеи Армению, а теперь и Абхазию Леонид Радзиховский для haqqin.az о новом развороте Кремля; все еще актуально
6 сентября 2024, 23:59 10236
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады фото; обновлено 11:20
11:20 2884
Запад готов предоставить Еревану «любое оружие»
Запад готов предоставить Еревану «любое оружие» актуальный комментарий
6 сентября 2024, 21:37 9474
Медведев-пессимист: «Для всех нас – sanctions forever»
Медведев-пессимист: «Для всех нас – sanctions forever»
11:44 1946
Атака на российские регионы: взрывы, пожары, жителей эвакуируют...
Атака на российские регионы: взрывы, пожары, жителей эвакуируют... видео
08:52 7247
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом
Как сын диссидентки и экс-советник президента США стал российским агентом очевидное - невероятное; все еще актуально
6 сентября 2024, 20:00 6831
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..."
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..." о развитии ситуации
02:48 11711
Чем Россия рассчитается с Ираном за ракеты
Чем Россия рассчитается с Ираном за ракеты анализ ISW
10:26 2618
Вашингтон обеспокоен: российские военные корабли подошли к подводной инфраструктуре США
Вашингтон обеспокоен: российские военные корабли подошли к подводной инфраструктуре США
02:33 3953
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться