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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

В Кремле рассказали о планах Путина

12:25 1024

Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время зарубежных поездок, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, в ближайшее время не планирует», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, пока нет информации, когда именно может состояться следующая зарубежная поездка.

В начале лета помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал о подготовке визита российского лидера в Турцию, но, как сообщил в начале сентября Песков, его точные даты пока не определены.

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