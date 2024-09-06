В Кремле рассказали о планах Путина

Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время зарубежных поездок, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, в ближайшее время не планирует», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, пока нет информации, когда именно может состояться следующая зарубежная поездка.

В начале лета помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал о подготовке визита российского лидера в Турцию, но, как сообщил в начале сентября Песков, его точные даты пока не определены.