Орхан Асланов - 2-кратный чемпион Паралимпиад, Ламия Велиева - 4-кратный призер Игр
Четвертое золото Азербайджану на Паралимпиаде в Париже принес легкоатлет Орхан Асланов.
В прыжках в длину в категории Т13 (нарушение зрения) 29-летний спортсмен улетел на 7 метров 29 сантиметров и стал 2-кратным паралимпийским чемпионом. Свое первое золото он выиграл три года назад в Токио.
У сборной Азербайджана в Париже теперь 9 медалей - 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы.
*** 12:33
Азербайджанская легкоатлетка Ламия Велиева завоевала свою вторую медаль на Паралимпиаде в Париже.
В финале в беге на 400 метров в категории T13 (нарушение зрения) она показала время 55,09 секунды и стала серебряным призером.
Ранее Ламия в Париже выиграла золото на 100-метровке, установив мировой рекорд.
Всего же на ее счету четыре награды Паралимпийских игр. В Токио-2020 Велиева завоевала золото в беге на 400 метров и стала серебряным призером на 100-метровке. Также 22-летняя спортсменка является 4-кратной чемпионкой мира.
У сборной Азербайджана в Париже теперь 8 медалей - 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы.