Орхан Асланов - 2-кратный чемпион Паралимпиад, Ламия Велиева - 4-кратный призер Игр

Четвертое золото Азербайджану на Паралимпиаде в Париже принес легкоатлет Орхан Асланов.

В прыжках в длину в категории Т13 (нарушение зрения) 29-летний спортсмен улетел на 7 метров 29 сантиметров и стал 2-кратным паралимпийским чемпионом. Свое первое золото он выиграл три года назад в Токио.

У сборной Азербайджана в Париже теперь 9 медалей - 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

*** 12:33

Азербайджанская легкоатлетка Ламия Велиева завоевала свою вторую медаль на Паралимпиаде в Париже.