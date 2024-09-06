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Орхан Асланов - 2-кратный чемпион Паралимпиад, Ламия Велиева - 4-кратный призер Игр

У Азербайджана 9 медалей в Париже; обновлено
Отдел спорта
13:23 1179

Четвертое золото Азербайджану на Паралимпиаде в Париже принес легкоатлет Орхан Асланов.

В прыжках в длину в категории Т13 (нарушение зрения) 29-летний спортсмен улетел на 7 метров 29 сантиметров и стал 2-кратным паралимпийским чемпионом. Свое первое золото он выиграл три года назад в Токио.

У сборной Азербайджана в Париже теперь 9 медалей - 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

*** 12:33

Азербайджанская легкоатлетка Ламия Велиева завоевала свою вторую медаль на Паралимпиаде в Париже.

В финале в беге на 400 метров в категории T13 (нарушение зрения) она показала время 55,09 секунды и стала серебряным призером.

Ранее Ламия в Париже выиграла золото на 100-метровке, установив мировой рекорд.

Всего же на ее счету четыре награды Паралимпийских игр. В Токио-2020 Велиева завоевала золото в беге на 400 метров и стала серебряным призером на 100-метровке. Также 22-летняя спортсменка является 4-кратной чемпионкой мира.

У сборной Азербайджана в Париже теперь 8 медалей - 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

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