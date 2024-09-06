В Баку в бизнес-центре Landmark состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию международного журнала "Мой Азербайджан" и презентация книги "Энциклопедия Западного Азербайджана и Карабаха". Участники мероприятия на Аллее почетного захоронения почтили память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева. А после в Аллее шехидов почтили память героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны.

Секретарь Союза писателей Азербайджана по международным связям и вопросам перевода, известный поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу, открывший мероприятие вступительной речью, коснулся обширных успехов, достигнутых международным журналом «Мой Азербайджан» за 20 лет его деятельности и поздравил автора книги «Энциклопедия Западного Азербайджана и Карабаха» и главного редактора, академика Международной академии наук Эмиля Насирли по случаю двух престижных событий. В торжественном мероприятии принял участие и председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев. В своей речи глава Союза особо подчеркнул, что отрадно видеть на страницах журнала широко представленые актуальные статьи, отражающие древнюю и богатую культуру, искусство, религиозную толерантность Азербайджана, национальную систему ценностей, древние традиции, всестороннее развитие, работы по благоустройству и реконструкции, осуществляемые в Азербайджане. Кроме того, в журнале опубликованы многочисленные статьи об общественно-политических, социально-экономических и культурных процессах, протекающих в стране, влиятельных личностях мира, известных политиках и бизнесменах - друзьях Азербайджана… В то же время Анар рассказал о важности установленных за прошедший период международных отношений журнала, отметил, что главный редактор международного журнала "Мой Азербайджан" Эмиль Насирли является членом Союза писателей Азербайджана, коснулся важности книги "Энциклопедия Западного Азербайджана и Карабаха", автором которой он является.

Выступивший на мероприятии автор книги "Энциклопедия Западного Азербайджана и Карабаха", главный редактор международного журнала "Мой Азербайджан", академик Международной академии наук Эмиль Насирли отметил, что коллектив международного журнала "Мой Азербайджан", добившийся за 20 лет деятельности ряда успехов, намерен и далее добиваться важных достижений в деле донесения до международного сообщества стратегии социально-экономического развития президента Ильхама Алиева, направленной на повышение благосостояния населения, освещения роли страны на мировой арене, пропаганде истории, культуры, искусства, а также истин об Азербайджане. В своем выступлении Эмиль Насирли сказал: «Сегодня я с гордостью представляю вам скрупулезно составленную и изданную книгу «Энциклопедия Западного Азербайджана и Карабаха». В этом исследовании мы ссылаемся на древние и средневековые источники, архивные материалы, наследие минувшей эпохи, подробные и объективные энциклопедические сведения об истории, географии, общественно-политической и социально-экономической жизни Западного Азербайджана. Этот регион с древнейшей и богатейшей историей охватывает территорию, которую сегодня называют Республикой Армения. Мы не обошли вниманием и историю Карабаха – исконно азербайджанской земли как с исторической, так и с правовой точки зрения, с античных времен до последних лет, этногенетических процессах региона, исторических условиях расселения азербайджанцев в разные периоды, правовых аспектах депортации, судьбе людей, затронутых этими процессами, историческом и культурном наследии нашего народа, армянских фальсификаций, а также насильственной арменизации наших исторических памятников, относящихся ко временам христианства, разрушении мусульманских памятников, изменении исторических топонимов и географических названий, памятниках архитектуры и их последующей судьбе, образцах мастерства, общественно-политических, научных, просветительских и культурных деятелях. Мы осветили и историю первой Карабахской войны, освобождение от оккупации Карабаха доблестной азербайджанской армией, масштабные восстановительные, реставрационные и строительные работы на освобожденных территориях и т.д.». Далее Эмиль Насирли напомнил об исторической встрече президента Ильхама Алиева с группой интеллигенции в административном здании общины Западного Азербайджана 24 декабря 2022 года, которая ещё более укрепила решимость вернуться на родину предков. Автор процитировал заявление И.Алиева о решимости обеспечения возвращения депортированных армянами соотечественников на свои исконные земли. Главный редактор также добавил, что община Западного Азербайджана проводит всестороннюю деятельность среди соотечественников и международных организаций по возвращению на родину. Создание Концепции великого возвращения является доказательством значимых мер, предпринятых в этом контексте.

Посыл разработанной общиной Западного Азербайджана концепции заключается в том, что утраченные права тысяч наших соотечественников, родившихся и живших на исторических землях Азербайджана, подвергшихся этническим чисткам, геноциду и депортациям, должны быть восстановлены мирным путем посредством международного права и международной практики. Всё это ещё больше вдохновляет в деятельности по мирному, безопасному и достойному возвращению азербайджанцев в свои дома. В завершение своего выступления Эмиль Насирли подчеркнул, что ставшая результатом кропотливой работы «Энциклопедия Западного Азербайджана и Карабаха» очень важна в качестве источника, предоставляющего подробную информацию об исторических регионах: Карабахе и Западном Азербайджане. Выступившие на мероприятии секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Акиф оглы Абдуллаев, действительный член Российской академии естественных наук, первый вице-президент Ноосферной общественной академии наук, академик Гейдар Иманов, выдающийся писатель, государственный и политический деятель, председатель Союза писателей Кыргызской Республики Иманалиев Каныбек Капашевич, вице-президент Международного иссык-кульского форума имени Чингиза Айтматова Анара Насирова, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Жакип Бауржан, общественный деятель Казахстана Насиха Гумаровна Кенжина, председатель Союза писателей Республики Каракалпакстан, народный писатель Узбекистана Каримов Кенес Айтмуратович, председатель Общественной палаты Молдовы, экс-омбудсмен Аурелия Григориу, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджане Андрей Равков, чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон, президент азербайджанского отделения Международной академии наук, профессор Эльчин Халилов и председатель общественной организации «Совет азербайджанских ученых Украины», доктор юридических наук, заслуженный работник образования Украины, профессор Национального университета «Одесская юридическая академия», Киевского университета интеллектуальной собственности и права, академик Национальной академии наук высшего образования Украины Ариф Гулиев поздравили коллектив международного журнала «Мой Азербайджан» с 20-летним юбилеем и пожелали ему новых успехов в дальнейшей деятельности. В ходе мероприятия председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар вручил главному редактору международного журнала "Мой Азербайджан" Эмилю Насирли Почетную грамоту Союза писателей Азербайджана. Далее председатель Союза писателей Кыргызстана Иманалиев Каныбек Капашевич вручил главному редактору международного журнала «Мой Азербайджан» Эмилю Насирли удостоверение почетного члена Союза писателей Кыргызстана и медаль «За заслуги».