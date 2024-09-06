Сентябрьские конференции учителей

В пресс-службе Министерства науки и образования сообщили, что в конференции участвовали руководитель аппарата министерства Метин Керимли, глава исполнительной власти Шемахинского района Таир Мамедов, директор Центра оценки, анализа и мониторинга Института образования Ибрагим Бахышлы, исполняющий обязанности директора регионального управления образования Горного Ширвана Гамид Гасымов, работники образования, являющиеся членами семей шехидов, заведующие и сотрудники структурных подразделений управления, директора школ, заведующие детскими садами, учителя и другие лица.

Перед мероприятием участники конференции посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили к нему цветы. Затем гости осмотрели выставку студенческих картин и поделок.

Выступая на конференции, Метин Керимли рассказал о реформах и достижениях в сфере образования. Он проинформировал о капитальных ремонтных работах и реконструкции, проводимых в учебных заведениях на освобожденных территориях и в других регионах Азербайджана, пожелал успехов работникам образования.

Глава ИВ Шемахинского района Таир Мамедов также пожелал работникам образования успехов в новом учебном году.

Ибрагим Бахышлы рассказал о результатах мониторинга учащихся IV и VI классов, а также результатах выпускных экзаменов IX и XI классов.

Гамид Гасымов, анализируя результаты работы школ региона за прошедшие учебные годы, рассказал о ремонтно-строительных работах, проведенных в подведомственных районах.

После выступлений состоялся обмен мнениями по вопросам, поднятым на конференции.