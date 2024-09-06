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В Иране всё кипит против России

Военные базы Израиля под обстрелом

12:54 516

Милиция «Хезболлы» нанесла ракетный удар по базе мотопехотной дивизии «Голани» на севере Израиля. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

«Отряды исламского сопротивления использовали управляемые ракеты для обстрела полевого лагеря батальонов мотопехотной дивизии «Голани» в горном районе Хар-Нерия, - говорится в тексте. - Проведенная операция была успешной, точно поражены все объекты, в рядах солдат и офицеров неприятельских сил имеются потери».

Ранее боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня армейскую казарму в Зыбдине, расположенную на Голанских высотах. Сигналы воздушной тревоги сработали в районе Айелет-ха-Шахар в Верхней Галилее, где находится штаб 91-й территориальной дивизии израильской армии и на базе ВВС Мерон.

В ночные часы израильские ВВС нанесли по меньшей мере 15 авиаударов по форпостам «Хезболлы» в населенных пунктах Фрун, Срейфа и Эль-Гандурия на юге Ливана.

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