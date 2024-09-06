Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ

Украинские беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают специалисты, в том числе и представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км. Об этом руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в Facebook.

«Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери. Поскольку вместо того, чтобы защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства», - написал он.