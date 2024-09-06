Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ
Украинские беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают специалисты, в том числе и представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км. Об этом руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в Facebook.
«Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери. Поскольку вместо того, чтобы защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства», - написал он.
Буданов отметил, что в этом году благодаря действиям военных разведчиков Украина «заставила» россиян перебросить свой Черноморский флот на «безопасное» расстояние. «Развязав широкомасштабную агрессию против Украины, безопасного места для… армии РФ и производных от нее структур теперь не существует. Наказание может быть отложено, но никогда не отменено», - полагает руководитель ГУР.
Буданов утверждает, что в течение года киберспециалисты ГУР провели десятки операций, получив для Украины ценные сведения, проникли в базы данных России, нашли слабые места в связи. Он уверяет, что и это не единственный источник информации о деятельности военно-политического командования России, которые сейчас есть в распоряжении украинской военной разведки.