Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»

Кедми считает, что главная цель Курской операции — «пропагандистская». И украинские силы ее великолепно исполнили. «Первое — что российская армия слаба. Второе — что украинская армия сильна. Это им удалось! Их не начали оттуда выбрасывать… Украинская армия оказалась намного сильнее, чем рассчитывали в российском Генштабе и российском руководстве», — заявил Кедми, слова которого приводит украинское издание «Диалог».

Он обратил внимание, что в ходе войны Украина не раз осуществляла такие молниеносные атаки с прорывом фронта. А армия РФ тем временем топчется на месте, ведя бои «за избушку лесника».

«Россия не может победить Украину. Своими действиями Россия доказывает, что не в состоянии прорвать украинскую оборону и победить. Россия не смогла победить маленькую Украину. Россия, которая кичится тем, что у нее самая сильная армия в мире, не справилась с украинской армией», — заявил Кедми.

Он считает, что своих целей в этой войне Кремль не добьется. Уже очевидно, что Украина выстояла в этой войне и сохранилась как государство. «Выражение «демилитаризация» — это курам на смех сегодня. Проведите демилитаризацию хотя бы в Курской области на территории России, прежде чем будете проводить ее на территории Украины», — сказал пропагандист.