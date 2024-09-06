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Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии?

Комментарий «Азерэнержи»
14:14 1144

Как уже сообщалось, на днях в Бухаресте состоялось восьмое заседание министерского комитета/руководящего комитета с целью реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией». После обсуждений было подписано «Соглашение акционеров», которое предусматривает создание совместного предприятия в Бухаресте между системными операторами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии – «Азерэнержи», «Грузинской государственной электросистемой», «Трансэлектрикой», MVM, а также Протокол по итогам заседания.

Совместному предприятию и рабочей группе поручено ускорить процессы с консалтинговой компанией для завершения технико-экономического обоснования проекта в установленные сроки, подготовить план действий СП до следующей встречи министров, начать консультации по бизнес-моделям проекта.

Какова основная цель этого проекта, и какую пользу он принесет Азербайджану?

В комментарии ОАО «Азерэнержи» по этому поводу говорится, что в соответствии с соглашением зеленая энергия, производимая на возобновляемых источниках энергии, которые будут созданы в бассейне Каспийского моря, будет передаваться из Азербайджана в Грузию, оттуда по кабельной линии под Черным морем в Румынию и Венгрию, далее в страны Евросоюза. Таким образом можно будет создать «Зеленый энергетический коридор Каспий-Европейский Союз».

«Это, несомненно, важно с точки зрения расширения масштабов зеленой энергетики в Азербайджане, значительного увеличения наших экспортных возможностей, укрепления энергетической безопасности, укрепления стратегического партнерства с европейскими странами, привлечения большого объема средств в страну и других аспектов», - отметили в «Азерэнержи»

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