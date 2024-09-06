Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии?

Как уже сообщалось, на днях в Бухаресте состоялось восьмое заседание министерского комитета/руководящего комитета с целью реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией». После обсуждений было подписано «Соглашение акционеров», которое предусматривает создание совместного предприятия в Бухаресте между системными операторами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии – «Азерэнержи», «Грузинской государственной электросистемой», «Трансэлектрикой», MVM, а также Протокол по итогам заседания.

Совместному предприятию и рабочей группе поручено ускорить процессы с консалтинговой компанией для завершения технико-экономического обоснования проекта в установленные сроки, подготовить план действий СП до следующей встречи министров, начать консультации по бизнес-моделям проекта.