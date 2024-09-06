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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?

актуальный комментарий
Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
14:41 2507

Иран поставил России «несколько сотен» баллистических ракет малой дальности, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников. Один из источников уточнил, что оружие уже прибыло в РФ.

«О, сколько нам открытий чудных...» – можно без конца повторять вслед за классиком, наблюдая за российско-иранскими отношениями, где всегда есть место скандалам, интригам, расследованиям.

Что примечательно – эти поставки были произведены примерно в то время, когда генерал Мохсен Резаи, занимающий в настоящее время пост секретаря Совета целесообразности, заявил следующее: «Поведение российского государственного деятеля неприемлемо и явно противоречит его заявлению о дружбе с Ираном. Эти двусмысленности должны быть разрешены».

В российско-иранских отношениях всегда есть место скандалам, интригам, расследованиям...

Это Резаи так прокомментировал заявление МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Армения саботирует трехстороннее соглашение по Зангезурскому коридору. И в политических кругах Ирана сразу вспыхнул скандал, связанный с тем, что правительство Исламской Республики «слишком мягко» относится к тем шагам России, которые, по мнению иранского политикума, наносят интерес национальным интересам Ирана.

Некоторые даже заявили, что ирано-российскому сближению приходит конец. Что, впрочем, многочисленные диванные эксперты всегда говорят, когда сталкиваются с громкими заявлениями тех или иных официальных лиц по актуальным темам. Не вдаваясь в подробности – лишь бы заголовок получился максимально кликабельным. Но достаточно поставить несколько вопросов – и ситуация начинает выглядеть несколько по-иному.

Итак, действительно ли тема Зангезурского коридора является самой актуальной в повестке дня нового иранского Кабинета министров и руководства Ирана, как это может показаться? Настолько актуальной и болезненной, что может привести к серьезному охлаждению в отношениях Тегерана и Москвы?

Заявление Лаврова по Зангезурскому коридору взбесило политический истеблишмент Ирана

Отнюдь. У Ирана сейчас достаточно других, более важных проблем, причем в других географических точках – от Ирака до Пакистана, от холмов Ливана до песков Йемена, чтобы своими руками создавать себе дополнительную «точку напряженности», да еще и не имея ресурсов для разрешения возникших в ней противоречий.

И это только по внешнему контуру. Не стоит забывать, что внутри страны интересы иранских элит сосредоточены на том, как достичь баланса между реформистами и «консерваторами», серьезно пошатнувшегося по итогам недавних президентских выборов в стране. Иными словами – как разделить сферы влияния между реформаторами, «консерваторами» и «партией погон», то есть выходцами из КСИР.

Что само по себе задача весьма сложная, требующая немалых усилий и времени. И «зангезурский вопрос» в этом раскладе совсем не та тема, в которую иранским элитам стоит упереться лбом и принимать резкие решения с непредсказуемыми последствиями.

Затеяв скандал с РФ, Иран прямым текстом заявил американцам: «Отношения с Россией нам не очень и важны, просим это учесть...»

Да, Зангезурский коридор – тема для Тегерана болезненная, но не сейчас. И тогда возникает второй вопрос: для чего понадобилось разжигать этот скандал прямо сейчас? А вот чтобы ответить на него, нужно четко понимать, кто является адресатом, для которого все это затевалось.

И этот адресат, по большому-то счету отнюдь не Москва. Главный получатель месседжа – Вашингтон, причем две его администрации разом, как демократическая, так и республиканская, тут уж как на выборах карта ляжет. Потому что главным для Тегерана и было, и будет не Россия, а Запад. Затеяв скандал по поводу Зангезурского коридора, Иран прямым текстом заявил американцам: «Отношения с Россией нам не очень и важны, просим это учесть, а также составить примерный список того, что вы нам можете дать, если мы эти отношения подморозим».

...Но скандалы утихнут, как будто их и не было, и иранские ракеты, снаряды и БПЛА будут снова поступать в Россию

И ничего невероятного или особо коварного здесь нет. Поскольку отношения Москвы и Тегерана всю «путинскую эпоху», как, впрочем, и «ельцинскую» – это предательство на предательстве, подстава на подставе. Причем с двух сторон. И вот что удивительно – такие «высокие отношения» никогда не приводили к окончательному разрыву

У Москвы и Тегерана всегда находилась какая-то общая тема, как правило – антизападная, что заставляло стороны позабыть вчерашние обиды. И семимильными шагами сближаться – чтобы накопить новые. Так будет и в этот раз – скандал утихнет, как будто его и не было, иранские ракеты, снаряды и БПЛА будут поступать в Россию. Но при этом каждая из сторон будет искать пути, как предать другую – по наиболее выгодной для себя цене.

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