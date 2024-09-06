Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?

Иран поставил России «несколько сотен» баллистических ракет малой дальности, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников. Один из источников уточнил, что оружие уже прибыло в РФ. «О, сколько нам открытий чудных...» – можно без конца повторять вслед за классиком, наблюдая за российско-иранскими отношениями, где всегда есть место скандалам, интригам, расследованиям. Что примечательно – эти поставки были произведены примерно в то время, когда генерал Мохсен Резаи, занимающий в настоящее время пост секретаря Совета целесообразности, заявил следующее: «Поведение российского государственного деятеля неприемлемо и явно противоречит его заявлению о дружбе с Ираном. Эти двусмысленности должны быть разрешены».

Это Резаи так прокомментировал заявление МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Армения саботирует трехстороннее соглашение по Зангезурскому коридору. И в политических кругах Ирана сразу вспыхнул скандал, связанный с тем, что правительство Исламской Республики «слишком мягко» относится к тем шагам России, которые, по мнению иранского политикума, наносят интерес национальным интересам Ирана. Некоторые даже заявили, что ирано-российскому сближению приходит конец. Что, впрочем, многочисленные диванные эксперты всегда говорят, когда сталкиваются с громкими заявлениями тех или иных официальных лиц по актуальным темам. Не вдаваясь в подробности – лишь бы заголовок получился максимально кликабельным. Но достаточно поставить несколько вопросов – и ситуация начинает выглядеть несколько по-иному. Итак, действительно ли тема Зангезурского коридора является самой актуальной в повестке дня нового иранского Кабинета министров и руководства Ирана, как это может показаться? Настолько актуальной и болезненной, что может привести к серьезному охлаждению в отношениях Тегерана и Москвы?

Отнюдь. У Ирана сейчас достаточно других, более важных проблем, причем в других географических точках – от Ирака до Пакистана, от холмов Ливана до песков Йемена, чтобы своими руками создавать себе дополнительную «точку напряженности», да еще и не имея ресурсов для разрешения возникших в ней противоречий. И это только по внешнему контуру. Не стоит забывать, что внутри страны интересы иранских элит сосредоточены на том, как достичь баланса между реформистами и «консерваторами», серьезно пошатнувшегося по итогам недавних президентских выборов в стране. Иными словами – как разделить сферы влияния между реформаторами, «консерваторами» и «партией погон», то есть выходцами из КСИР. Что само по себе задача весьма сложная, требующая немалых усилий и времени. И «зангезурский вопрос» в этом раскладе совсем не та тема, в которую иранским элитам стоит упереться лбом и принимать резкие решения с непредсказуемыми последствиями.

Да, Зангезурский коридор – тема для Тегерана болезненная, но не сейчас. И тогда возникает второй вопрос: для чего понадобилось разжигать этот скандал прямо сейчас? А вот чтобы ответить на него, нужно четко понимать, кто является адресатом, для которого все это затевалось. И этот адресат, по большому-то счету отнюдь не Москва. Главный получатель месседжа – Вашингтон, причем две его администрации разом, как демократическая, так и республиканская, тут уж как на выборах карта ляжет. Потому что главным для Тегерана и было, и будет не Россия, а Запад. Затеяв скандал по поводу Зангезурского коридора, Иран прямым текстом заявил американцам: «Отношения с Россией нам не очень и важны, просим это учесть, а также составить примерный список того, что вы нам можете дать, если мы эти отношения подморозим».