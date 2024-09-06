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В Иране всё кипит против России

Полковнику Хазиеву продлили арест

Инара Рафикгызы
15:01 577

В Нахчыване продлен срок содержания под стражей командира N-ской воинской части полковника Самира Хазиева.

Как стало известно haqqin.az, такое решение Бакинский военный суд принял на основании представления прокурора. Согласно решению, срок ареста полковника Хазиева продлен на два месяца.

Отметим, что Хазиев был привлечен к следствию в связи с делом военнослужащего Джейхуна Тофик оглы Гусейнова, найденного убитым после того, как пропал без вести. Полковник был командиром воинской части, где служил Гусейнов. Согласно обвинению, командир не предпринял немедленных мер в связи с пропажей военнослужащего и не провел разбирательства. Полковнику Хазиеву предъявлены обвинения по статье 341.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана. По представлению Военной прокуратуры Азербайджана решением Бакинского военного суда в отношении него применена мера пресечения в виде ареста.

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