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Уникальная находка археологов в Египте

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15:46 964

В ходе раскопок на севере Египта археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II. Об этом сообщило египетское Министерство туризма и древностей.

Раскопки ведутся в городе Хош-Иса в мухафазе Бухейра. Там были найдены следы военных казарм и складов для оружия и продовольствия эпохи Нового царства (XVI–XI века до н.э.).

«Миссия (археологов) обнаружила длинный бронзовый меч, украшенный гравюрами картуша короля Рамзеса II, а также группу археологических находок, проливающих свет на повседневную деятельность жителей»,— цитирует «Коммерсант» пресс-релиз ведомства.

Картуш — украшения в виде щита или полуразвернутого свитка с гербом, вензелем или эмблемой внутри. Помимо этого, ученые обнаружили в том числе древние инструменты для охоты, украшения и средства гигиены.

Рамзес II — третий по счету правитель из XIX династии Древнего Египта. Правил в 1279–1213 годах до н.э. Заключенный в годы его правления мирный договор между Египтом и Хеттским царством (древняя держава в Малой Азии) привел к значительному расширению мировой торговли.

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