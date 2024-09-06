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Мехрибан Алиева поздравляет героев Паралимпиады

15:56 281

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с очередным успехом азербайджанской параатлетки Ламии Велиевой на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже - завоеванием серебряной медали.

В публикации говорится: «Очередная победа Ламии Велиевой – нашего золотого призера, обновившего мировой рекорд на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Серебряная медаль! Искренне поздравляю нашу спортсменку, достойно представившую Азербайджан, желаю ей сил, энергии и новых побед!».

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Мехрибан Алиева также поделилась публикацией в связи с победой азербайджанского паратлета Орхана Асланова на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже.

В публикации говорится: «Поздравляю Орхана Асланова, выступавшего на соревнованиях по прыжкам в длину, с золотой медалью! Спасибо всем спортсменам, завоевавшим для Азербайджана медали на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Желаю нашему параатлету сил, энергии и новых побед!».

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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