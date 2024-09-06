Французы поднялись против Макрона

По данным портала actu.fr, первые протесты начались в Нанте, Ле-Мане и Ницце. Их участники обвиняют Макрона в том, что он совершил «силовой переворот» и «украл выборы» у французов.

Ранее глава государства отклонил программу левой коалиции, несмотря на то, что входящие в нее партии суммарно получили больше мест в парламенте, чем президентский блок и ультраправое «Национальное объединение». Кроме того, негодование левых вызвало назначение новым главой Кабмина представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье, чья партия заняла лишь четвертое место по итогам досрочных парламентских выборов летом 2024 года.

В общей сложности от 130 до 150 акций запланированы по всей Франции, в том числе в Париже. В них принимают участие как отдельные политики и партийные активисты, так и множество различных студенческих и молодежных организаций. Газета L'Est Républicain со ссылкой на источники сообщает, что власти ожидают до 30 тыс. демонстрантов по всей стране, из них 8 тыс. выйдут на улицы Парижа.

«Олимпийское перемирие, похоже, окончательно завершилось», - заявил неназванный сотрудник полиции столичного региона Франции.

5 сентября президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье на пост премьер-министра республики. Это назначение прервало почти двухмесячный период, когда правительство 35-летнего Габриэля Атталя, отправленное в отставку после поражения правящей партии на внеочередных парламентских выборах, продолжало функционировать. Согласно опросу общественного мнения социологической службы Elabe, 74% респондентов считают, что, назначив Барнье премьер-министром, Макрон проигнорировал результаты парламентских выборов. 26 августа Макрон отклонил предложение ННФ назначить на пост главы правительства экономиста Люси Касте, после чего левые обещали бойкотировать любых других кандидатов и призвали к массовым демонстрациям против политики президента 7 сентября.