Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо

За последние дни в отношениях между Тегераном и Москвой возникла беспрецедентная напряженность из-за Зангезурского коридора. В то же время западные источники публикуют сообщения о том, что Иран уже отправил в Россию сотни баллистических ракет малой дальности для нанесения ударов по Украине. Ряд СМИ указывает, что соглашение об их поставке было подписано еще в сентябре 2023 года, когда президентом Ирана был пророссийски настроенный Ибрагим Раиси. И хотя новый президент ИРИ Масуд Пезешкиан решил пересмотреть отношения с Россией и возобновить политический диалог с Западом, во взглядах иранского руководства на внешнеполитический курс страны сохраняются противоречия.

Но прежде – о беспрецедентно резкой, выходящей за рамки дипломатического протокола реакции официального Тегерана на давление, которое Россия оказывает на Армению, вынуждая ее деблокировать так называемый Зангезурский коридор. Ибрагим Азизи, глава комиссии иранского Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике, заявил, что Исламская Республика рассматривает Зангезурский коридор как свою красную линию, а потому готова жестко отреагировать на любые изменения, связанные с этим стратегически важным транспортным коридором. «Очевидно, что вопросы, связанные с геополитическими изменениями в Зангезурском коридоре, не соответствуют интересам стран региона, - констатирует Азизи. - Иран также решительно выступает против этих планов».

Как отметил иранский парламентарий, некоторые государства выдвигают «абсурдные идеи» в рамках проекта «Туран», который под предлогом создания Зангезурского коридора направлен на ослабление военного и политического влияния Ирана в регионе. «Мы предупреждаем тех, кто придерживается подобных иллюзий: последствия таких решений будут для них тяжелыми и дорогостоящими, - пригрозил Азизи. - Иран всегда действует рационально и не стремится к напряженности в регионе. Но страна будет защищать себя, если ее территориальная целостность окажется под угрозой». Глава комиссии Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике также подчеркнул, что Иран внимательно следит за развитием событий на Южном Кавказе. «Мы неоднократно заявляли странам региона, что этот коридор является для нас красной линией, и любые изменения или действия в этом направлении встретят жесткий ответ с нашей стороны», - подчеркнул Азизи.

Как отмечают западные аналитики, нынешняя напряженность между Тегераном и Москвой, скорее всего, связана с тем, что новая администрация Ирана, следуя указаниям верховного лидера ИРИ Али Хаменеи, взяла курс на восстановление диалога с Западом. В самом же Тегеране считают, что напряженные отношения с Западом играют на руку России, поскольку такая ситуация усиливает зависимость Ирана от Москвы и наносит ущерб национальным интересам Исламской Республики. В частности, в высших политических кругах Ирана уже давно высказывают опасения по поводу целесообразности дальнейшего углубления связей с Россией в сфере обороны и безопасности. С точки зрения критиков этого подхода, за военную поддержку России, а также за поставки ей различных БПЛА, используемых Москвой в войне с Украиной, Иран расплачивается значительными дипломатическими потерями. Впрочем, пока в Тегеране спорят о плюсах и минусах военной кооперации с Россией, западные источники стали распространять разведывательную информацию о том, что в Россию через Каспийское море были отправлены сотни иранских баллистических ракет Fath-110. Указывается, что соглашение об этом было достигнуто еще в сентябре прошлого года во время визита в Тегеран тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу. Спустя два месяца Корпус стражей исламской революции разместил на тренировочной площадке в Иране баллистические ракеты Fath-110 и системы поддержки, чтобы продемонстрировать их представителям Министерства обороны РФ.

Сообщается также, что российские военные прошли в Иране обучение по использованию Fath-110, после чего ракеты были отправлены в Россию. Первое сообщение о передаче этих ракет Москве опубликовала газета The Wall Street Journal. Впоследствии эту информацию подтвердили и другие западные СМИ, включая американский телеканал CNN, который сослался на собственные источники, имеющие доступ к разведданным. Конкретные сроки поставки иранских ракет не уточняются. Известно лишь, что их передача совпала с усилением ракетных и дроновых атак России на украинские города в то время, как Украина в преддверии зимних холодов готовится к новым ударам Москвы по своей энергетической инфраструктуре. Президент Владимир Зеленский на вчерашней встрече Контактной группы по обороне Украины в Германии заявил в этой связи, что его стране срочно нужны дополнительные системы противовоздушной обороны.

Шон Сэвэтт, представитель Совета национальной безопасности США, отметил в интервью CNN, что любая передача иранских баллистических ракет России станет свидетельством активной поддержки Исламской Республикой вторжения России в Украину. «С самого начала российского вторжения в Украину мы предупреждали об углублении сотрудничества между Россией и Ираном в сфере безопасности и весьма обеспокоены новыми сообщениями об этом, - отметил Сэвэтт. - Мы и наши партнеры на саммитах G7 и НАТО ясно дали понять этим летом, что готовы обеспечить серьезные последствия». Постоянное представительство Ирана при ООН в своем коммюнике для телеканала CNN опровергло факт передачи ракет.