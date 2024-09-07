Израиль атаковал 14 иранских кораблей

Израиль атаковал 14 иранских танкеров для срыва экспорта нефти, утверждает командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенант Хосейн Салами.

«14 судов были атакованы в Красном и Средиземном морях, чтобы воспрепятствовать экспорту нашей нефти. Мы выяснили, что за этим стоит сионистский режим, и 12 его кораблей были подбиты», - уверяет Салами, слова которого приводит агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что КСИР удалось обеспечить «безопасность судоходных линий, реализация эмбарго была нарушена». Командующий КСИР не уточнил, когда именно Израиль совершил нападения на иранские суда, и кто нанес удары по израильским судам.