USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Зеленский встретился с Гертом Вилдерсом. Он выступал против помощи Украине

17:07 1200

Лидер крупнейшей в парламенте Нидерландов правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на форуме «Амброзетти» в итальянском Черноббио в субботу, 7 сентября. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

«Я только что встречался с президентом Украины по поводу ужасной войны в его стране и поддержки Нидерландов», - написал Вилдерс.

Вместе с тем, он рассказал, что обсудил с Зеленским коррупцию в Украине, шансы на мир на условиях Киева, «Северный поток» и украинских мужчин, «остающихся в Нидерландах вместо того, чтобы помогать Украине». «Хороший разговор, большое спасибо за него», - резюмировал нидерландский политик.

Президент Украины, в свою очередь, рассказал, что поблагодарил «Нидерланды и весь голландский народ за всестороннюю поддержку Украины: оборонную, финансовую и гуманитарную».

До победы партии Герта Вилдерса на парламентских выборах в 2023 году СМИ писали о нем как о противнике поставок военной помощи Украине. Однако 24 февраля 2024 года, в день второй годовщины начала российского вторжения, он написал в своем аккаунте в соцсети Х: «Войну, которую Россия начала против Украины два года назад, нельзя не назвать незаконной и варварской. PVV поддерживает Украину и готова говорить о любой помощи».

Новый рекорд Азербайджана в Европе!
Новый рекорд Азербайджана в Европе! Лучше, чем во времена Хидаята и Зелима
18:08 1388
«Сюрприз» Трампа для Путина
«Сюрприз» Трампа для Путина
17:25 2264
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном? актуальный комментарий
14:41 4185
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады фото; обновлено 11:20
11:20 4030
Подробности удара Украины по Воронежской области
Подробности удара Украины по Воронежской области видео; обновлено 15:30
15:30 12694
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
13:57 7768
Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии?
Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии? Комментарий «Азерэнержи»
14:14 1719
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..."
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..." о развитии ситуации; все еще актуально
02:48 13227
Ожесточенные бои за Покровск
Ожесточенные бои за Покровск обновлено 13:16
13:16 8123
Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ
Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ
13:37 3131
Состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию международного журнала «Мой Азербайджан»
Состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию международного журнала «Мой Азербайджан» и о книге о возвращении азербайджанцев в Армению
12:24 2132

ЭТО ВАЖНО

Новый рекорд Азербайджана в Европе!
Новый рекорд Азербайджана в Европе! Лучше, чем во времена Хидаята и Зелима
18:08 1388
«Сюрприз» Трампа для Путина
«Сюрприз» Трампа для Путина
17:25 2264
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном? актуальный комментарий
14:41 4185
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады фото; обновлено 11:20
11:20 4030
Подробности удара Украины по Воронежской области
Подробности удара Украины по Воронежской области видео; обновлено 15:30
15:30 12694
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
13:57 7768
Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии?
Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии? Комментарий «Азерэнержи»
14:14 1719
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..."
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..." о развитии ситуации; все еще актуально
02:48 13227
Ожесточенные бои за Покровск
Ожесточенные бои за Покровск обновлено 13:16
13:16 8123
Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ
Главный разведчик Украины рассказал о новых дронах ВСУ
13:37 3131
Состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию международного журнала «Мой Азербайджан»
Состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию международного журнала «Мой Азербайджан» и о книге о возвращении азербайджанцев в Армению
12:24 2132
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться