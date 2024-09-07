Зеленский встретился с Гертом Вилдерсом. Он выступал против помощи Украине

«Я только что встречался с президентом Украины по поводу ужасной войны в его стране и поддержки Нидерландов», - написал Вилдерс.

Лидер крупнейшей в парламенте Нидерландов правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на форуме «Амброзетти» в итальянском Черноббио в субботу, 7 сентября. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

Вместе с тем, он рассказал, что обсудил с Зеленским коррупцию в Украине, шансы на мир на условиях Киева, «Северный поток» и украинских мужчин, «остающихся в Нидерландах вместо того, чтобы помогать Украине». «Хороший разговор, большое спасибо за него», - резюмировал нидерландский политик.

Президент Украины, в свою очередь, рассказал, что поблагодарил «Нидерланды и весь голландский народ за всестороннюю поддержку Украины: оборонную, финансовую и гуманитарную».

До победы партии Герта Вилдерса на парламентских выборах в 2023 году СМИ писали о нем как о противнике поставок военной помощи Украине. Однако 24 февраля 2024 года, в день второй годовщины начала российского вторжения, он написал в своем аккаунте в соцсети Х: «Войну, которую Россия начала против Украины два года назад, нельзя не назвать незаконной и варварской. PVV поддерживает Украину и готова говорить о любой помощи».