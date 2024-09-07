«Сюрприз» Трампа для Путина

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в случае победы на президентских выборах закончит войну в Украине к новому году.

«Если мы победим, я верю, что смогу разрешить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступлю в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают намного больше людей, чем вы себе представляете», — сказал Трамп в Нью-Йоркском экономическом клубе.

По словам Трампа, его план заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше в течение 12 месяцев после вступления в должность. «Путин не сможет воевать с нефтью по $40», — считает Трамп.

Ранее Трамп не раз заявлял о способности быстро обеспечить мир в случае возвращения на пост президента. «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. …Мы заключим сделку в течение 24 часов», — говорил он, не раскрывая деталей.