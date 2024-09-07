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Telegram назвали «угрозой нацбезопасности» Украины

17:36 551

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов называет мессенджер Telegram угрозой украинской национальной безопасности. Об этом Буданов заявил в интервью «Радио Хартия».

«Telegram - это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали. Telegram - это главный источник получения информации в обществе согласно нашим исследованиям. Он обогнал абсолютно все. Я не за то, чтобы его просто взять и закрыть. Это достаточно трудно сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы «офизичить» все телеграм-каналы. Если ты хочешь вещать какие-то новости - пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность».

Буданов добавил, что заблокировать Telegram технически трудно, но возможно.

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