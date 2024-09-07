Пашинян «с нетерпением» ждет встречи с новым премьером Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Мишелю Барнье в связи с его назначением на должность премьер-министра Франции и пригласил посетить Армению с официальным визитом. Об этом информирует пресс-служба армянского Кабмина.

«С нетерпением жду вашего официального визита в Армению в ближайшем будущем, который станет прекрасной возможностью для обсуждения вопросов расширения развивающегося сотрудничества между Арменией и Францией и определения новых программ», - говорится в письме премьера Армении.

Пашинян не забыл отметить и «последовательные усилия Франции по установлению безопасности, справедливого и прочного мира в регионе».