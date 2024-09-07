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Новый рекорд Азербайджана в Европе!

Лучше, чем во времена Хидаята и Зелима
Эльмир Алиев, отдел спорта
18:08 1396

Сборная Азербайджана по дзюдо добилась исторического успеха на молодежном чемпионате Европы в Таллинне. 

Наша команда завоевала в индивидуальных соревнованиях 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Это лучший результат за всю историю выступления Азербайджана на молодежных Евро!

Азербайджанские дзюдоисты превзошли результаты молодежного первенства 2017 года в словенском Мариборе, когда у нас было 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Интересно, что семь лет назад золото Евро завоевали будущие олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев. Также чемпионом Европы тогда стал Керамет Гусейнов.

В Таллинне на высшую ступень пьедестала почета поднялись Кенуль Алиева (48 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Вусал Галандарзаде (73 кг) и Сулейман Шукюров (81 кг). И кто знает, быть может, кому-то из них удастся подняться на олимпийский пьедестал почета в 2028 году в Лос-Анджелесе или в 2032 году в Брисбене.

На нынешнем чемпионате Европы сборная Азербайджана уверенно заняла 1-е место в общекомандном зачете!

Сегодня, в заключительный день личного первенства, пятое золото в копилку Азербайджана мог принести брат Зелима Коцоева Аслан. 18-летний спортсмен, выступавший в весовой категории до 90 кг, прошел соперников из Румынии, Люксембурга, Словении и Италии, но в финале уступил сербу, став обладателем серебра.

В этом же весе Тунджай Шамиль завоевал бронзу. После побед над литовцем и итальянцем, он уступил в четвертьфинале все тому же будущему чемпиону из Сербии. Но затем взял верх над хорватом и еще одним итальянцем, добыв медаль.

В супертяжелом весе Кенан Насибов (свыше 100 кг) также стал бронзовым призером. Кенан победил соперника из Украины, затем одолел товарища по команде Рамазана Ахмедова, но уступил в полуфинале турецкому дзюдоисту. В схватке за бронзу Насибов выиграл у чеха.

Напомним, в первый день соревнований серебряной награды удостоился Низами Имранов.

Завтра состоятся смешанные командные соревнования. Сборная Азербайджана стартует в 1/8 финала матчем с Болгарией. В командных турнирах молодежного чемпионата Европы Азербайджан брал медаль лишь раз. Бронза была добыта в 2022 году в Праге.

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