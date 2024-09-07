Буданов о переломе в российско-украинской войне

Перелома в российско-украинской войне пока не произошло, но «это уже рядом», заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Радио Хартия».

Буданову напомнили его слова, когда он в интервью Forbes сравнил войну с футболом, сказав, что «сейчас счет 1:1 и идет 70-я минута матча». Глава ГУР в ответ отметил, что Украина все еще находится на «70-й минуте» игры и перелома не было.

«…Мы там и сидим (на 70-й минуте матча). Слава Богу, что перелом в сторону врага не произошел. Перелома еще нет, но это все рядом. Вы правильно понимаете. Не может оно всю жизнь так продолжаться, ресурсы не бесконечны: ни у нас, ни у них», - сказал Буданов.

Он утверждает, что в России в ближайшие два месяца запланированы серьезные замены в силовом блоке: «Касательно российской стороны могу вам сказать: в ближайшие два месяца там запланированы серьезные замены в силовом блоке. Ну, как они состоятся, увидим скоро, не так долго осталось ждать».