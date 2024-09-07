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«Великий и могучий» в Армении уже не в почете

18:27 591

С нового учебного года в армянских школах русский язык перестал быть базовым и стал выборочным, указано в циркуляре Министерства образования Армении.

В документе говорится, что каждое среднее образовательное учреждение получит право распределять часы между иностранными языками.

Новые стандарты 2024-2025 учебного года оставляют русский первым иностранным языком, но теперь он преподается только в 4-м, 9-м (по три часа в неделю) и 11-12-х классах (по два часа в неделю).

Во 2-м, 3-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м и 10-м классах больше нет отдельного предмета «Русский язык». Вместо него введены курсы «Иностранный язык 1» и «Иностранный язык 2», что ввело в заблуждение директоров школ и учителей русского языка.

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