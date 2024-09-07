Скандал на Венецианском кинофестивале

В публикации BBC говорится, что Трофимова провела несколько месяцев в одном из подразделений российской армии в захваченных регионах Украины и сделала множество интервью с военными армии РФ.

Украинские политики и дипломаты возмущены показом на Венецианском кинофестивале фильма «Русские на войне» (Russians At War) российской документалистки Анастасии Трофимовой, которая уверяет, что создала антивоенный фильм.

В заявлении, которое Трофимова передала агентству AFP, она утверждает, что хотела показать «совершенно обычных людей», которые воюют в составе армии РФ, и что ее лента опровергает бытующее на Западе представление о том, что все российские военные — преступники.

Корреспонденты информагентств, посмотревшие фильм, заявляют, что его автор демонстрирует быт российских военных на фронте и передает их точку зрения на происходящее. В официальном трейлере содержатся фрагменты нескольких интервью с военнослужащими, в которых те рассказывают о мотивах своих действий, некоторые выражают сомнения в том, что сражаются на правой стороне.

Журналист AFP пишет, что показанные в фильме военные «не имеют представления о том, почему их отправляют на фронт». «Видно, как они с трудом пытаются заставить работать советское оружие; некоторые курят одну сигарету за другой или выпивают, а их товарищи гибнут и получают ранения», — пишет агентство.

Корреспондент Reuters описывает содержание фильма так: «Оружие старое, а военнослужащие передвигаются в машинах, которые не защищают от нападений, и в определенный момент оператор дрона сбрасывает бомбу на своих. Единственное, что есть в достатке, — это сигареты и алкоголь». «Многие солдаты признаются, что воюют только за деньги и все больше разочаровываются», — продолжает агентство.

Авторы фильма следят за работой группы медиков, которые собирают тела погибших; они начинают плакать, когда трое их товарищей возвращаются с поля боя в черных мешках.

«Однако в фильме показаны только короткие фрагменты боев, и он не дает представления о разрушениях, которые российские войска произвели в Украине. Один из военных отвергает обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российских солдат, как «невозможные», — пишет Reuters.

Украинские режиссеры, дипломаты и общественные деятели восприняли этот фильм как оскорбление. Они назвали его попыткой оправдать войну России против Украины и замолчать многочисленные военные преступления, совершенные российскими военными.

Украинский продюсер Дарья Бассель, которая посмотрела ленту, заявляет, что герои фильма Трофимовой говорят о «гражданской войне» в Украине, рассказывают о «бомбардировках Донбасса», «украинских нацистах» и повторяют другие утверждения российской пропаганды.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале выразил возмущение в связи с показом картины в Венеции и призвал «запретить этот абсурд».

Фильм планируется представить на Международном кинофестивале в Торонто. Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко призвал организаторов фестиваля отменить показ. Он также обратил внимание на то, что Трофимова раньше работала на государственном канале RT, а на оккупированную территорию Украины попала незаконно, вместе с подразделением российской армии. Сама Трофимова отвергла обвинения в пропаганде.