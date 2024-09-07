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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Бои между Афганистаном и Пакистаном

18:59 2194

Вооруженные столкновения между бойцами движения «Талибан» и пограничными войсками Пакистана вновь начались в районе спорной границы двух стран. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источник.

По его сведениям, бои между талибами и пакистанскими военными начались у границы в провинции Хост на востоке Афганистана примерно в 16:00 по местному времени. Утверждается, что стороны также задействовали тяжелые вооружения. Информация о погибших или раненых не приводится.

В среду TOLOnews со ссылкой на источники проинформировал, что в провинции Хост начались столкновения между талибами и пакистанскими пограничниками с использованием легких и тяжелых вооружений. По их сведениям, причиной боев стало возведение афганской стороной форпостов в районе спорной границы. В четверг рано утром телеканал со ссылкой на представителя Минобороны талибов Инаятуллу Харазми сообщил о завершении боев.

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