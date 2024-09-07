Брат против брата, племянники против дяди

Нынешним американским выборам нельзя точно отказать в одном: в лихо закрученном сюжете. Состязание глубоких стариков, затем попытка покушения, снятие одного из кандидатов и замена его на цветную женщину - любого из этих поворотов хватило бы на отдельную кампанию, а тут они сошлись вместе. Вдобавок ко всему, как полагается в мыльных операх, выплыли непростые семейные отношения одного из участников гонки. Дональд Трамп триумфально заявил, что напарника Камалы Харрис по президентской гонке Тима Уолца не поддерживает его собственная семья. Для подтверждения были продемонстрированы снимки семи человек под плакатом «Трамп-2024. Вернем Америку», одетые в футболки с надписью «Уолцы Небраски за Трампа».

Тим Уолц, губернатор Миннесоты, по мнению многих, стал настоящей находкой для демократов в качестве кандидата в вице-президенты. Ветеран Национальной гвардии, бывший школьный учитель и тренер школьной команды, улыбчивый добряк, он словно воплощает позитивный архетипический образ, так близкий многим американцам. Его достоинства тем выпуклее на фоне явно неудачного выбора Трампа, который, будучи после покушения уверен в победе, выбрал в напарники молодого сенатора Джеймса Ди Вэнса, который своими резкими высказываниями обидел уже многих избирателей и, в первую очередь, избирательниц, чьих голосов может как раз и не хватить для победы. Понятно, что для республиканцев важно притушить достоинства Уолца, и семейный аргумент в этом отношении может быть эффективным: в самом деле, кто знает кандидата лучше, чем его семья? И если она против… Правда, тут же выяснилось, что люди, которые представились семьей Уолца, являются его весьма неблизкими родственниками. Это потомки Фрэнсиса Уолца, брата деда нынешнего губернатора и кандидата в вице-президенты. И сестра, и мать Тима Уолца сказали, что они с Уолцами из Небраски даже не общаются, настолько далеко разошлись семейные ветви.