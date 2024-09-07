Главы британской и американской разведок предупреждают о большой угрозе миру

Из-за войны в Украине и других конфликтов мир столкнулся с самой серьезной угрозой сложившемуся миропорядку со времен холодной войны, предупреждают в своей совместной статье глава ЦРУ Уильям Бернс и начальник британской внешней разведки Ричард Мур.

«Очевидно, что международный миропорядок — сбалансированная система, обеспечившая относительный мир, стабильность, более высокие стандарты жизни, новые возможности и достаток, — сталкивается с угрозами, равных которым мы не видели со времен холодной войны», — пишут Бернс и Мур.

Одной из самых серьезных таких угроз они называют войну России против Украины. Главы разведок отмечают, что сейчас для Запада «как никогда важно стоять на своем» в вопросе поддержки Украины, и что президент России Владимир Путин «не добьется успеха».

Они заявляют, что война в Украине показала, в какой большой степени технологии могут изменить ход конфликта, и подчеркнула необходимость «адаптироваться, экспериментировать и внедрять инновации».

BBC отмечает, что это первый в истории случай, когда главы британского и американского разведывательных ведомств выступают с совместной публикацией. По словам главы ЦРУ, он не знаком со свидетельствами ослабления власти президента РФ Владимира Путина, однако руководитель МИ-6 при этом отметил: «Никогда нельзя путать крепкую хватку [власти] со стабильной хваткой».