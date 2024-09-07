USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Главы британской и американской разведок предупреждают о большой угрозе миру

19:32 1965

Из-за войны в Украине и других конфликтов мир столкнулся с самой серьезной угрозой сложившемуся миропорядку со времен холодной войны, предупреждают в своей совместной статье глава ЦРУ Уильям Бернс и начальник британской внешней разведки Ричард Мур.

Статья написана для газеты Financial Times.

«Очевидно, что международный миропорядок — сбалансированная система, обеспечившая относительный мир, стабильность, более высокие стандарты жизни, новые возможности и достаток, — сталкивается с угрозами, равных которым мы не видели со времен холодной войны», — пишут Бернс и Мур.

Одной из самых серьезных таких угроз они называют войну России против Украины. Главы разведок отмечают, что сейчас для Запада «как никогда важно стоять на своем» в вопросе поддержки Украины, и что президент России Владимир Путин «не добьется успеха».

Они заявляют, что война в Украине показала, в какой большой степени технологии могут изменить ход конфликта, и подчеркнула необходимость «адаптироваться, экспериментировать и внедрять инновации».

BBC отмечает, что это первый в истории случай, когда главы британского и американского разведывательных ведомств выступают с совместной публикацией. По словам главы ЦРУ, он не знаком со свидетельствами ослабления власти президента РФ Владимира Путина, однако руководитель МИ-6 при этом отметил: «Никогда нельзя путать крепкую хватку [власти] со стабильной хваткой».

Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
19:21 2832
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном? актуальный комментарий; все еще актуально
14:41 5083
Ожесточенные бои за Покровск. Зеленский сделал заявление
Ожесточенные бои за Покровск. Зеленский сделал заявление обновлено 19:15
19:15 12115
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
13:57 9413
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
16:43 4805
Новый рекорд Азербайджана в Европе!
Новый рекорд Азербайджана в Европе! Лучше, чем во времена Хидаята и Зелима
18:08 3353
«Сюрприз» Трампа для Путина
«Сюрприз» Трампа для Путина
17:25 4040
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады фото; обновлено 11:20
11:20 4239
Подробности удара Украины по Воронежской области
Подробности удара Украины по Воронежской области видео; обновлено 15:30
15:30 13805
Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии?
Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии? Комментарий «Азерэнержи»
14:14 2033
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..."
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..." о развитии ситуации; все еще актуально
02:48 13549

ЭТО ВАЖНО

Брат против брата, племянники против дяди
Брат против брата, племянники против дяди главная тема
19:21 2832
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном?
Зангезурский коридор: Иран торгуется с Москвой и Вашингтоном? актуальный комментарий; все еще актуально
14:41 5083
Ожесточенные бои за Покровск. Зеленский сделал заявление
Ожесточенные бои за Покровск. Зеленский сделал заявление обновлено 19:15
19:15 12115
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
Друг России - экс-глава спецслужбы Израиля сорвался: «Позор российской армии!»
13:57 9413
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо
Иран: против Зангезура – хорошо, но жить-то надо продолжение главной темы
16:43 4805
Новый рекорд Азербайджана в Европе!
Новый рекорд Азербайджана в Европе! Лучше, чем во времена Хидаята и Зелима
18:08 3353
«Сюрприз» Трампа для Путина
«Сюрприз» Трампа для Путина
17:25 4040
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады
Десятки «шахедов» атаковали Украину. Один беспилотник сбили у здания Рады фото; обновлено 11:20
11:20 4239
Подробности удара Украины по Воронежской области
Подробности удара Украины по Воронежской области видео; обновлено 15:30
15:30 13805
Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии?
Какую пользу принесет Азербайджану совместный с Европой проект зеленой энергии? Комментарий «Азерэнержи»
14:14 2033
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..."
Генерал Мохсен Резаи предостерег Москву: "Поведение Лаврова неприемлемо..." о развитии ситуации; все еще актуально
02:48 13549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться