Третий Азербайджанский фестиваль винограда и вина в Шемахе

7 сентября в селе Мейсари Шемахинского района стартовал третий Азербайджанский фестиваль винограда и вина, организованный Государственным агентством по туризму и исполнительной властью Шемахинского района.

Цели данного фестиваля: максимально популяризировать местное виноградарство и виноделие, повысить экспортный потенциал винодельческой продукции, донести до широкой общественности информацию о богатейшей истории виноградарства и виноделия в Азербайджане, а также поделиться результатами проделанной в этой области масштабной работы.

На территории, где проходит фестиваль, расположились выставочные стенды, различные зоны мастер-классов и павильоны известных ресторанов, организованы всевозможные развлечения. В мероприятии, в котором принимает участие 23 винных дома, также запланирована музыкально-развлекательная программа. Посетители и участники фестиваля имеют возможность не только продегустировать всевозможные вина местных и зарубежных производителей, но и приобрести понравившуюся им продукцию.

В этом интересном мероприятии активно участвуют как любители вина, так и непосредственно сами производители, достойно представляющие индустрию винного туризма, а также официальные лица и представители СМИ.

Необходимо отметить, что Государственное агентство по туризму активно занимается популяризацией винного туризма на международном уровне, принимая во внимание наличие международно признанных местных сортов винограда и виды вин Азербайджана. В нашей стране на западных, северных и северо-западных туристических маршрутах, в том числе в поселке Туг Ходжавендского района, сохранение древних традиций виноделия и использование их в туристических целях являются одними из приоритетных направлений программы развития.