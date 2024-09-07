На границе с Ираном ликвидирована террористка «Нуржан Амед»

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) при операции в регионе Сулеймания в Ираке нейтрализовала Салиху Акбыйык, известную под позывным «Нуржан Амед», которая была ответственна за Иран в террористической PKK/KCK.

По информации источников Anadolu в турецких службах, было установлено, что Акбыйык находилась в районе Пенджевин на границе с Ираном. Она была нейтрализована в результате точечной операции турецкой разведки.

Салиха Акбыйык, действующая в организации с 1993 года, являлась ответственной за действия PKK/KCK в Иране.