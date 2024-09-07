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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

В Израиле отказались принимать Борреля

израильские СМИ
20:25 550

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что планирует посетить в Израиль с официальным визитом 14-15 сентября, примерно за месяц до завершения своего пребывания на посту. Об этом пишут израильские СМИ.

После консультаций и совещаний в Иерусалиме ответили отказом, заявив, что Боррель не сможет посетить Израиль в этих числах.

Ранее Боррель призывал ввести санкции против израильских поселенцев, которых подозревают в насилии в отношении палестинцев, а также личные санкции против министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.

В Израиле указали, что Боррель сообщил о дате визита, не согласовав его с представителями израильского МИД и не попросив разрешения. Шефу европейской дипломатии предложили согласовать визит после окончания в Израиле осенних праздников.

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