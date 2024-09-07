В Украине пригрозили Ирану «разрушительными последствиями»

МИД Украины выразил обеспокоенность сообщениями СМИ о поставках иранских баллистических ракет России и заявил, что если эти сообщения подтвердятся, они будут иметь «разрушительные последствия» для украинско-иранских отношений.

В опубликованном в субботу заявлении МИД Украины также содержится призыв к руководству Ирана воздержаться от передачи России любого вооружения и военной техники, а также к мировому сообществу – «усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности».

О том, что Иран уже отгрузил России баллистические ракеты ближнего радиуса действия для применения их в войне против Украины, накануне сообщили The Wall Street Journal и телеканал CNN, ссылаясь на источники в разведке. О готовящейся передаче таких ракет несколько дней назад писало агентство Bloomberg. По данным британской газеты The Times, Россия получила из Ирана партию из более чем 200 баллистических ракет. В иранском представительстве в ООН утверждают, что Иран не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и Украине.